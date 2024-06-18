Умерла вдова Эльдара Рязанова

Ей было 83 года

Эмма Абайдуллина, вдова режиссера Эльдара Рязанова, скончалась на 84-м году жизни. Об этом во вторник сообщила кинокритик и сценарист Лариса Малюкова в своем Телеграм-канале.

"Смерть за смертью. Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова. Хранительница и худрук клуба "Эльдар", в котором три зала и музейное пространство", - говорится в сообщении.

По словам Малюковой, она не знает, что теперь будет с киноклубом.

Напомним, в феврале 2021 года в Москве простились с Андреем Мягковым. Один из самых любимых и узнаваемых актеров скончался на 83-м году жизни. Славу ему принесли легендарные картины Рязанова - "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман" и "Гараж".

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