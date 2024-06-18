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Столтенберг: в НАТО осознали важность отношений с Азией

19:33
  • вторник
  • 18 июня 2024

Так в Альянсе отреагировали на визит Путина в КНДР

В НАТО задумались над важностью партнерства с Азией. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Это стало реакцией на визит Путина в КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

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Генсек считает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. И основными партнерами должны стать Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. Столтенберг подчеркнул, что в НАТО обеспокоены сотрудничество России с КНДР, а также с Китаем и Ираном.

Напомним, сегодня начинается визит Владимира Путина в Северную Корею. Он продлиться до 19 июня. После чего Путин отправится во Вьетнам.

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