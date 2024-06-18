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У отравившихся салатами в Подмосковье начались массовые инсульты

20:10
  • вторник
  • 18 июня 2024

Минимум трем пострадавшим поставили этот диагноз

Несколько инсультов случилось у тех людей, которые пострадали от ядовитых салатов. Об этом пишут "Известия". Речь идет о пациентах, которые лечатся в подмосковных больницах.

В Подмосковье 20 пациентам поставили диагноз "ботулизм"
Отравления с признаками ботулизма выявили в Подмосковье

Восемь из двадцати пострадавших в Московской области находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. У троих из них случился инсульт. При этом диагноз "ботулизм" подтвердился у всех, кто обратился в стационары.

Напомним, причиной отравления стали салаты с фасолью, которые продавали через сети распространения готовой еды. Собственно консервированная фасоль и содержала в себе ботулотоксин.

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