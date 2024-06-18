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Сабина Цветкова займется обустройством "народных троп" в ВАО

19:58
  • вторник
  • 18 июня 2024

Работы стартуют в ближайшее время

Руководитель "Центра Добрых дел" Сабина Цветкова выразила желание помочь жителям Богородского района в благоустройстве "народной тропы" до ближайшей школы или остановки. Инициативу по обустройству взяли на себя жители дома по улице Краснобогатырской.

"Народные тропы – актуальная проблема для каждого из нас с наступлением летнего сезона. Абсолютно в каждом дворе существуют народные тропы и каждый знаком с ними. Для граждан подобные тропы становятся удобными, позволяют им обходить асфальтированные дорожки, экономя время, например, до остановки, школы или магазина. Поэтому благоустраивать народные тропы просто необходимо, чтобы они не зарастали травой, а жители могли проходить по тому пути, который удобен для них, который экономит их ценное время. Для нас приоритетом является мнение самих жителей, выбор только за ними" – рассказала Сабина Цветкова.

Работы начнутся в ближайшее время.

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