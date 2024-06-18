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Шольц пообещал не втягивать Германию в "авантюры" по Украине

20:56
  • вторник
  • 18 июня 2024

Он хочет проводить "благоразумную политику" в этом вопросе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет втягивать граждан своей страны в "авантюры", связанные с конфликтом на Украине. Он планирует проводить "благоразумную политику". Об этом глава Германии говорил на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

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"Это основа для того, чтобы все, кто справедливо обеспокоен таким крупным жестоким конфликтом, знали, что они могут положиться на то, что со стороны немецкой политики не будет авантюр, которых следует опасаться", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что все будет реализовано таким образом, чтобы безопасность Европы была обеспечена. Он добавил, что видит задачей немецкого правительства помощь Украине, чтобы последняя могла "защитить свою независимость".

Напомним, в мае правительство Германии заявило о намерении разрешить Киеву использовать свое вооружение для ударов по российской территории. В немецком обществе разгорелась дискуссия по этому поводу.

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Олаф Шольц
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