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Космонавт Олег Артемьев провел детский "Наука-Фест"

20:41
  • вторник
  • 18 июня 2024

Участников погрузили в мир исследований

Космонавт Олег Артемьев в районе Бирюлево Восточное провел детский "Наука-Фест". Он отметил, что важно, чтобы как можно больше детей интересовались наукой.

Участников фестиваля в интересном формате погрузили в мир исследований. Дети побывали в лабораториях, узнали о физических и химических законах, сообщает АГН "Москва".

"Мы уже провели ряд встреч в управах районов, префектуре и Государственной думе, где обсудили возможное создание подобных научных площадок в Южном административном округе. Я бы очень хотел, чтобы они были посвящены космосу и авиации. Будем продолжать работу по привлечению молодежи в сферу исследований", – отметил космонавт.

В феврале президент Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Правительству было поручено подготовить проект указа об обновленной Стратегии технологического развития.

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Космонавт Олег Артемьев провел детский "Наука-Фест"
Космонавт Олег Артемьев провел детский "Наука-Фест"
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