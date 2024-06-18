ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое российских теннисистов заявлены для участия в Олимпиаде в Париже

21:53
  • вторник
  • 18 июня 2024

На корт могут выйти Даниил Медведев и Мирра Андреева

Для выступления на Олимпийских играх в Париже заявлены Даниил Медведев и Мирра Андреева. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тенниса России.

Пчелы выгнали с корта теннисистов в Индиан-Уэллсе
Российских теннисистов допустили на Олимпийские игры

Помимо Медведева в одиночном разряде выступят Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. У женщин, помимо Андреевой, на корт должны выйти Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Эти же спортсмены будут выступать в парном разряде.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к Олимпийским играм. Они будут выступать в нейтральном статусе. Далее решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Даниил Медведев
Даниил Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.