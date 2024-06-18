Двое российских теннисистов заявлены для участия в Олимпиаде в Париже

На корт могут выйти Даниил Медведев и Мирра Андреева

Для выступления на Олимпийских играх в Париже заявлены Даниил Медведев и Мирра Андреева. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тенниса России.

Помимо Медведева в одиночном разряде выступят Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. У женщин, помимо Андреевой, на корт должны выйти Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Эти же спортсмены будут выступать в парном разряде.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Международная федерация тенниса допустила всех россиян из заявки к Олимпийским играм. Они будут выступать в нейтральном статусе. Далее решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

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