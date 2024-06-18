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ЦАХАЛ утвердил план боевых действий в Ливане

22:39
  • вторник
  • 18 июня 2024

Самолеты ВВС Израиля уже нанесли удары по целям на юге Ливана

Армия обороны Израиля заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. Об этом руководство ЦАХАЛ сообщило в своем телеграм-канале. Все планы согласовали командующий Северным военным округом Ори Гордин и начальник оперативного управления генерального штаба Одед Басюк.

Армия Израиля нанесла удары по Ливану
Израиль усилил обстрелы Ливана

И сегодня же стало известно, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана. Били в районе населенных пунктов Тайбе, Одайсе и Джиббайн и Айта Аш-Шаб.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась в октябре прошлого года. После начала боевых действий в секторе Газа. Ливанский МИД заявил, что из-за обстрелов ЦАХАЛ около ста тысяч человек покинули свои дома.

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