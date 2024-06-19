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Американист Васильев о выборах в США: У демократов нет реальных аргументов

09:02
  • среда
  • 19 июня 2024

Перед Трампом открываются широкие возможности

27 июня Джо Байден и Дональд Трамп встретятся на предвыборных теледебатах. Готов ли нынешний глава Белого Дома - физически и ментально - к полуторачасовому шоу? Может ли Байден из-за возрастных проблем вообще отказаться от участия в выборах? И есть ли у демократов запасные кандидаты на этот случай?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Вероятность того, что Байден не лучшим образом себя покажет на дебатах, очень велика. Дело в том, что Трамп - бывший президент. И когда находишься в оппозиции, критиковать действующую власть легко. Потому что за эти два-три года администрация Байдена допустила огромное количество ошибок. И перед Трампом открываются широкие возможности стратегического наступления. У демократов же нет реальных аргументов", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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