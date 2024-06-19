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ВС России отразили за сутки десять атак боевиков

08:24
  • среда
  • 19 июня 2024

Подразделениями группировки "Запад" неприятель остановлен и отброшен на исходные позиции

В зоне СВО за сутки на всех направлениях ВСУ потеряли более 1800 боевиков. Российские войска отразили десять вражеских атак. Подразделениями группировки "Запад" неприятель остановлен и отброшен на исходные позиции в районе Серебрянского лесничества.

На южнодонецком направлении тяжелые снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота подстерегают противника во время ротации. Под Урожайным они уничтожают наиболее опасные цели - вражеских наблюдателей, пулеметчиков и гранатометчиков, помогая нашим передовым отрядам двигаться вперед. Крупнокалиберные винтовки "Возмездие" с тепловизионным прицелом позволяют ликвидировать противника на расстоянии до одного километра. Снайперы-морпехи применяют тактику "одна цель - один выстрел". 

А в зоне ответственности группировки "Центр" экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили технику и живую силу националистов. "Грачи" нанесли сокрушительный удар по опорному пункту противника неуправляемыми ракетами. После поражения целей - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и благополучное возвращение на аэродром базирования. По докладу передового авианаводчика, задача выполнена на "отлично".

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