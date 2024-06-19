В Пхеньяне продолжаются российско-корейские переговоры

Сначала в расширенном составе, затем лидеры двух стран проведут беседу тет-а-тет

Среда - основной день государственного визита Владимира Путина в КНДР. В эти минуты в Пхеньяне в резиденции "Кымсусан" проходят российско-корейские переговоры. Сначала в расширенном составе, затем лидеры двух стран проведут беседу тет-а-тет.

Ранее на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи глав государств. Владимир Путин поприветствовал членов северо-корейской делегации и представил Ким Чен Ыну участников российской стороны. После чего прозвучали гимны двух стран. А затем перед лидерами торжественным строем прошел почетный караул.

В среду лидеры обсудят широкий круг вопросов. По итогам встречи намечено подписание договора о всеобъемлющем партнерстве наших стран, в том числе в сфере безопасности.

Накануне в аэропорту Пхеньяна Владимира Путина у трапа самолета лично встретил Ким Чен Ын. Вдоль красной дорожки были выстроены бойцы почетного караула, представляющие все виды войск КНДР. Руководители двух стран кратко пообщались друг с другом. Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский "Аурус". Здесь возникла заминка - каждый из лидеров предлагал другому занять место первым. В итоге президент России занял место справа, глава КНДР слева - и кортеж выехал из аэропорта.

Владимира Путина сопровождает представительная делегация. В ее составе - первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, руководители ряда других ведомств и госкорпораций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"