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Продолжил вести бой: названы новые герои спецоперации

08:25
  • среда
  • 19 июня 2024

Гвардии лейтенант Павел Балаганский вместе с сослуживцами попал под обстрел боевиков

Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии рядовой Евгений Слукин обнаружил 26 взрывоопасных предметов. Противник при помощи РСЗО "Вампир" выпустил по позициям нашей батареи снаряды дистанционного минирования. Обезвредив их, Слукин дал возможность артиллерийскому расчету оперативно сменить место дислокации, уничтожить огневые точки ВСУ и продолжить поддержку штурмовых отрядов.

Гвардии лейтенант Павел Балаганский вместе с сослуживцами попал под обстрел боевиков. Его орудие получило повреждение и загорелось. Павел в кратчайшие сроки потушил огонь, не дав сдетонировать боекомплекту, оказал помощь раненому товарищу и, переместив артустановку на запасную позицию, продолжил вести бой.

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