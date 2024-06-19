Небензя призвал западных политиков прислушаться к голосу разума

Постпред России обратил внимание на "нулевой выхлоп" швейцарского саммита

Присутствие представителей ООН на конференции по Украине в Швейцарии является нарушением устава организации. Об этом заявил на заседании Совета безопасности Василий Небензя.

Постпред России обратил внимание на "нулевой выхлоп" саммита. Многие приглашенные так и не приехали; а лидеры США, Германии, Франции и Японии покинули встречу досрочно. Кроме того, даже на Западе признали: обсуждать урегулирование на Украине без России бессмысленно.

Дипломат напомнил: 14 июня президент Владимир Путин озвучил реальное мирное предложение. Однако руководство западных стран и НАТО поспешило опрометчиво его отвергнуть.

"Для нас это не стало сюрпризом. Эти отказы просто подтверждают стратегическую слепоту западных столиц. Призываем западных коллег не повторять своих ошибок и прислушаться к голосу разума. В противном случае политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима, и условия для начала переговоров будут другими", - указал Небензя.

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