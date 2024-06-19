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В столице Республики Чад загорелся крупнейший склад боеприпасов

08:43
  • среда
  • 19 июня 2024

Власти сообщают о нескольких погибших и пострадавших

В столице африканской Республики Чад горит крупнейший склад боеприпасов. Пожар начался поздно вечером.

Власти сообщают о нескольких погибших и пострадавших. Серия мощных взрывов привела к повреждению расположенных рядом домов. 

В непосредственной близости от горящего комплекса стратегического резерва находятся столичный аэропорт и военные базы. Причины возгорания пока неизвестны. Президент страны объявил о начале расследования. Власти призвали население сохранять спокойствие.

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