Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Солнце перемещается в знак Рака

Овны

В последние минуты этого дня Солнце переместится в знак Рака. Теперь вам точно не отвертеться от ремонта, переезда, стройки и других дел, связанных с жильем.

Тельцы

Если вы планировали поменять телефон, автомобиль или другую технику, делайте это сейчас! Также до 21 июля подходящее время, чтобы пойти учиться на права.

Близнецы

Пока Солнце в Раке, вам будет особенно везти на деньги. Правда, речь идет именно о заработках: выиграть миллион или получить наследство пока не получится.

Раки

Можете открывать шампанское и загадывать желание: за несколько минут до окончания дня Солнце войдет в ваш знак. С днем рождения, пусть жизнь вас радует!

Львы

Все, пора в отпуск! Найдите время отдохнуть в ближайшие четыре недели, пока звезды благоволят. Тогда и день рождения встретите отдохнувшими, и запас энергии пополните.

Девы

Солнце направляет на вас свои лучи, делая представителей этого знака заметными. У вас есть тридцать дней на то, чтобы рекламировать свои услуги, набирать подписчиков и знакомиться.

Весы

Вы, как разогнавшийся поезд, мчитесь к успеху, так что с отпуском лучше повременить. До начала августа получится переделать все дела, а потом уже отдохнуть.

Скорпионы

Кому каникулы, а кому учеба! Мозг работает на всю катушку: поступление в вуз, иностранные языки, новая работа – вот ваши темы на июль.

Стрельцы

Вы готовы броситься в омут с головой! Если выбирать между любовью и морской водичкой, то лучше погружайтесь в море – здоровее и счастливее будете!

Козероги

Пришло время наладить личные отношения. С любимым человеком можно поехать на отдых, с деловым партнером или родителем – честно поговорить.

Водолеи

Ищите в интернете санатории и спа-отели, дома отдыха – начинается лучшее время для оздоровления. Приятные процедуры и забота о теле творят чудеса.

Рыбы

Вода – главный антидепрессант и обезболивающее для вас. Даже если с деньгами не очень, поезжайте если не к морю, то к ближайшей речке или пруду.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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