Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Солнце перемещается в знак Рака
Овны
В последние минуты этого дня Солнце переместится в знак Рака. Теперь вам точно не отвертеться от ремонта, переезда, стройки и других дел, связанных с жильем.
Тельцы
Если вы планировали поменять телефон, автомобиль или другую технику, делайте это сейчас! Также до 21 июля подходящее время, чтобы пойти учиться на права.
Близнецы
Пока Солнце в Раке, вам будет особенно везти на деньги. Правда, речь идет именно о заработках: выиграть миллион или получить наследство пока не получится.
Раки
Можете открывать шампанское и загадывать желание: за несколько минут до окончания дня Солнце войдет в ваш знак. С днем рождения, пусть жизнь вас радует!
Львы
Все, пора в отпуск! Найдите время отдохнуть в ближайшие четыре недели, пока звезды благоволят. Тогда и день рождения встретите отдохнувшими, и запас энергии пополните.
Девы
Солнце направляет на вас свои лучи, делая представителей этого знака заметными. У вас есть тридцать дней на то, чтобы рекламировать свои услуги, набирать подписчиков и знакомиться.
Весы
Вы, как разогнавшийся поезд, мчитесь к успеху, так что с отпуском лучше повременить. До начала августа получится переделать все дела, а потом уже отдохнуть.
Скорпионы
Кому каникулы, а кому учеба! Мозг работает на всю катушку: поступление в вуз, иностранные языки, новая работа – вот ваши темы на июль.
Стрельцы
Вы готовы броситься в омут с головой! Если выбирать между любовью и морской водичкой, то лучше погружайтесь в море – здоровее и счастливее будете!
Козероги
Пришло время наладить личные отношения. С любимым человеком можно поехать на отдых, с деловым партнером или родителем – честно поговорить.
Водолеи
Ищите в интернете санатории и спа-отели, дома отдыха – начинается лучшее время для оздоровления. Приятные процедуры и забота о теле творят чудеса.
Рыбы
Вода – главный антидепрессант и обезболивающее для вас. Даже если с деньгами не очень, поезжайте если не к морю, то к ближайшей речке или пруду.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"