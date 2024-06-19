Путин: подготовлен фундаментальный документ о сотрудничестве КНДР и России

В прошлом году страны отметили 75-летие установления дипотношений

Подготовлен принципиально новый фундаментальный документ о сотрудничестве России и Северной Кореи. Об этом заявил Владимир Путин перед началом переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости. Российский президент отметил, что данное соглашение станет основой для взаимоотношений двух стран на долгие годы.

Путин напомнил, что в прошлом году Ким Чен Ын посетил Россию и это стало важным шагом в выстраивании межгосударственных связей. Кроме того, в 2023-м году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. А в этом исполняется 75 лет первому "Соглашению об экономическом и культурном сотрудничестве", который подписал Ким Ир Сен.

Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. Поездка российского лидера в КНДР серьезно взволновала западные страны.

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