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Путин: подготовлен фундаментальный документ о сотрудничестве КНДР и России

07:57
  • среда
  • 19 июня 2024

В прошлом году страны отметили 75-летие установления дипотношений

Подготовлен принципиально новый фундаментальный документ о сотрудничестве России и Северной Кореи. Об этом заявил Владимир Путин перед началом переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости. Российский президент отметил, что данное соглашение станет основой для взаимоотношений двух стран на долгие годы.

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Путин напомнил, что в прошлом году Ким Чен Ын посетил Россию и это стало важным шагом в выстраивании межгосударственных связей. Кроме того, в 2023-м году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. А в этом исполняется 75 лет первому "Соглашению об экономическом и культурном сотрудничестве", который подписал Ким Ир Сен.

Владимир Путин находится в Пхеньяне с государственным визитом. Поездка российского лидера в КНДР серьезно взволновала западные страны.

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