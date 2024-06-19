Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Гарея Сальянова

Мальчик уже перенес несколько курсов химиотерапии, теперь ребенку предстоит срочная трансплантация стволовых клеток

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение девятилетнего Гарея Сальянова из Ульяновска. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он уже перенес несколько курсов химиотерапии, и теперь ребенку предстоит срочная трансплантация стволовых клеток. Но прежде необходимо провести тотальное облучение, а также Гарею потребуется сопроводительная терапия. Стоимость такого лечения - более трех миллионов рублей. Мама мальчика в отчаянии и просит о помощи.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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