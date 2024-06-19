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ВСУ начали сбрасывать трупы погибших в реку, заявил Марочко

08:40
  • среда
  • 19 июня 2024

Эксперт ссылается на показания местных жителей

Трупы людей в военной форме стали всплывать в реке Жеребец в районе населенных пунктов Стельмаховка и Терны. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

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Он подчеркнул, что трупы были обнаружены в ходе аэроразведки. По словам подполковника ЛНР в отставке, местные жители рассказали, что тела погибших в водоем сбрасывают украинские военнослужащие. Есть свидетельство одного из очевидцев, что к реке подъезжал грузовик и оттуда в Жеребец были выброшены 10 погибших в форме ВСУ.

Марочко считает, что таким образом ВСУ избавляются от своих сослуживцев, павших на поле боя. По какой причине тела не вывозят на Украину и не хоронят – не известно.

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