Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО

Об этом он заявил во время переговоров с Путиным

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России в проведении спецоперации на Украине. Свою позицию глава Северной Кореи обозначил во время переговоров с Владимиром Путиным. Они прошли в Пхеньяне в расширенном составе, сообщает РИА Новости.

"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире", - заявил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что Россия проводит СВО с целью защитить свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

Напомним, Владимир Путин находится в КНДР с государственным визитом. По итогам переговоров будет подписан некий документ, который придаст новый вектор развития отношениям двух стран.

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