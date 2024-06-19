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Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО

08:33
  • среда
  • 19 июня 2024

Об этом он заявил во время переговоров с Путиным

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России в проведении спецоперации на Украине. Свою позицию глава Северной Кореи обозначил во время переговоров с Владимиром Путиным. Они прошли в Пхеньяне в расширенном составе, сообщает РИА Новости.

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"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире", - заявил Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что Россия проводит СВО с целью защитить свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

Напомним, Владимир Путин находится в КНДР с государственным визитом. По итогам переговоров будет подписан некий документ, который придаст новый вектор развития отношениям двух стран.

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