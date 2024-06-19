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Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет

09:06
  • среда
  • 19 июня 2024

Переговоры в широком составе продлились более полутора часов

Владимир Путин и Ким Чен Ын после расширенных переговоров продолжили общение тет-а-тет.

В таком формате лидеры России и КНДР смогут обсудить "наиболее важные и чувствительные вопросы", объяснил помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились более полутора часов. Лидер КНДР отметил роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. В свою очередь президент России высоко оценил поддержку КНДР российской политики, в том числе на украинском направлении.
 

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