Путин и Ким Чен Ын проводят беседу тет-а-тет

Переговоры в широком составе продлились более полутора часов

Владимир Путин и Ким Чен Ын после расширенных переговоров продолжили общение тет-а-тет.

В таком формате лидеры России и КНДР смогут обсудить "наиболее важные и чувствительные вопросы", объяснил помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились более полутора часов. Лидер КНДР отметил роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. В свою очередь президент России высоко оценил поддержку КНДР российской политики, в том числе на украинском направлении.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"