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Собянин рассказал о стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года

09:23
  • среда
  • 19 июня 2024

Различными видами помощи пользуются около 4,5 миллиона москвичей

О стратегии развития системы социальной защиты Москвы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин. План разработан до 2030 года. Главные задачи - внедрить более гибкие и эффективные инструменты поддержки и обеспечить безусловное выполнение всех обязательств.

Как отметил мэр, сейчас различными видами помощи пользуются около четырёх с половиной миллионов москвичей. В январе заработало "Социальное казначейство" - единый центр обработки обращений о мерах поддержки. Благодаря этому сроки принятия решений о выплатах сократятся в два раза.

Также в планах столичных властей - завершить в ближайшие годы формирование центров "Московского долголетия" и открыть их в каждом районе.

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