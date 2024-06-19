Новая глава в отношениях Москвы и Пхеньяна: главное о визите Путина в КНДР

Российский президент и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

На часах глубокая ночь. В аэропорту Пхеньяна - военный почетный караул и девушки в национальных корейских костюмах. От самолета до терминала расстелена ковровая дорожка. У трапа Владимира Путина встречает председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Приветствие двух лидеров максимально теплое: не формальное рукопожатие, а крепкие объятия. Короткую беседу не может заглушить даже звук работающих турбин. Настроение у обоих лидеров хорошее - Ким чен Ын даже успевает пошутить. Дружелюбная атмосфера сохраняется и возле машин сопровождения. Каждый настаивает, чтобы другой сел в лимузин первым.

Утром делегации отправляются на переговоры. В кортеже российского президента 20 черных авто и "Аурус" с московскими номерами. На улицах Пхеньяна - настоящий ажиотаж. По всему пути следования гостей из России развешены триколоры и портреты Владимира Путина. Толпа ликует. Ким Чен Ын ждет российского лидера на площади. Церемония официальной встречи настолько масштабная, что расписана буквально по минутам. Но лидеры двух стран все равно находят время для короткой беседы, как бы подчеркивая: этот визит больше дружеский, нежели государственный.

Далее по протоколу - представление делегаций. В Пхеньян прибыл действительно внушительный десант: министр иностранных дел Сергей Лавров, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Звучит гимн Российской Федерации. Следом - Корейской Народно-Демократической Республики. Перед главами государств парадом проходит почетный караул. Небо раскрашено в цвета российского флага. Лидеры обоих государств садятся в машину с открытым верхом и направляются в резиденцию Ким Чен Ына.

Россию и Северную Корею связывает многолетняя дружба и добрососедство. Владимир Путин начал свою речь с заявления о важности нового фундаментального документа, который будет лежать в основе отношений двух стран на долгие годы вперед.

"Российско-корейская дружба была выкована в условиях серьезных испытаний. Мы высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении. Имею в виду нашу борьбу с навязыванием на протяжении десятилетий гегемонистской политики империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации", - сказал Путин.

Взаимодействие Москвы и Пхеньяна основано на равноправии и взаимном уважении - подчеркивает глава государства. Российский президент уверен: переговоры будут продуктивными.

"Производит впечатление то, что произошло со столицей КНДР за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна. Перемены, произошедшие с момента моего прошлого визита в 2000 году. Это просто заметно. Благодаря самоотверженному труду корейского народа под вашим руководством город стал, конечно, очень красивым, приятно на него смотреть, говорю откровенно", - отметил Путин.

Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с Россией - тем более на фоне усложняющейся мировой обстановки. Заверил он и в полной поддержке международной политики Москвы.

"Визит Владимира Путина в Пхеньян подтверждает крепость российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. Приезд президента России в КДНР - это по праву великое историческое событие. Правительство оценивает важную миссию России и ее роль в поддержании стратегической стабильности баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность правительству России и ее народу в выполнении специальной военной операции на Украине", - сказал северокорейский лидер.

После открытой части для прессы - беседа тет-а-тет. Она продолжалась около двух часов. В таком формате главы государств, как пояснили в администрации российского президента, имеют возможность обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы. Программа у Владимира Путина насыщенная.

За переговорами лидеров России и КНДР, без преувеличения, следят во всем мире. Американские каналы выдают новости с пометкой "срочно". Официальные лица Вашингтона не скрывают: их весьма напрягают укрепляющиеся связи Москвы и Пхеньяна. В Китае же, напротив, видят закономерность такого исхода. Газета Global Times полагает: нынешний визит Путина выведет российско-корейские отношения на новую высоту. И Китай подобный исход весьма устраивает.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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