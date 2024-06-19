И продолжают двигаться вперед

Последняя линия окопов и блиндажей перед Яснобородовкой, небольшим поселком в Донецкой области. Российские бойцы забрасывают укрытия националистов гранатами. Видно, как загораются опорники. Когда лесополоса зачищена, наши штурмовые отряды переходят в атаку на укрепрайон ВСУ уже в самом поселке. В среду командиры передовых групп сообщили – авангарду удалось закрепиться в частном секторе. Техника ВСУ была уничтожена. Спрятана боевиками она была во дворах и между домами. Штурмовикам пришлось работать точечно. Сначала выстрелом из ПТУРа сожгли "Брэдли". Затем второго "американца" - бронированный "Макс-Про".

Яснобородовка – только один из участков донецкого фронта, где российским войскам удалось взломать еще одну линию оборону националистов. Массированная атака началась накануне вечером и продолжается в эти минуты. Счет только ликвидированной техники ВСУ уже идет на десятки.

ВСУ экстренно перебросили под Яснобородовку две бригады - общевойсковую и нацгвардии. Но они были рассеяны нашими батареями еще до подхода к передовой.

Одновременно артиллерийские и танковые атаки сейчас проводятся в направлении Воздвиженки. Это последний населенный пункт перед основной трассой, по которой националисты получают подкрепение в Часов Яре. Фронт на этом направлении настолько подвижен, что даже расчеты тяжелых самоходок, которые участвуют в штурме, меняют огневые позиции по несколько раз в день.

За последнюю неделю российские войска в зоне СВО освободили от бандеровцев еще 30 квадратных километров территории. И продолжают двигаться вперед. В среду группировка "Север" перешла в наступление в Харьковской области и начала освобождение поселка Песчаное.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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