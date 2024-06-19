Атомные подлодки Северного флота поразили условные цели в Баренцевом море

Использовались крылатые ракеты "Калибр" и "Гранит"

На Камчатке силы Тихоокеанского флота России отработали вывод кораблей из-под удара условного противника и преодолели район с минной опасностью.

Тактические маневры продлятся 10 дней. Они проходят в Тихом океане, Японском и Охотском морях. В двухсторонних учениях, совместно с Приморской флотилией, участвует около 40 кораблей и судов обеспечения. А также - порядка 20 самолетов и вертолетов.

Тренировки проходят и в Баренцевом море. Там атомные подлодки Северного флота выпустили крылатые ракеты "Калибр" и "Гранит" по условной цели. Мишень успешно поражена - она имитировала корабли вероятного противника и находилась на расстоянии 170 километров.

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