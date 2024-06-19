Южный циклон принес в ЦФО и Поволжье мощные ливни с грозами

В некоторых районах удар стихии сопровождался ураганным ветром

Всего пяти минут хватило природе, чтобы парализовать Новосибирск. Тропический ливень, щедро сдобренный крупным градом, сопровождал ураганный ветер, который сбивал с ног прохожих и валил деревья. Одно из них едва не придавило мужчину. У него остались царапины и ссадины от веток на руках и ногах. Прячась от дождя, люди снимали происходящее на смартфоны.

После изнуряющей жары город накрыло внезапно. В один из домов ударила молния. Начался пожар, с которым, впрочем, быстро справились. Но куда больший ущерб нанес град. Многие автовладельцы сейчас подсчитывают непредвиденные расходы на восстановление лакокрасочного покрытия.

В Казани - похожая ситуация. Курьер не может даже сесть на велосипед. Ураганный ветер сбивает с ног. А дождевая вода заполняет улицы.

Ульяновск - тоже во власти стихии. Четыре микрорайона остались без света. Под шквалистым ветром не устоял даже башенный кран. Деревья валило десятками. Водителям большегрузов советовали порожняком не ездить. Небольшие грузовики шторм опрокидывал, как бумажные стаканчики.

В Москве лето пока не может определиться с погодой. Изнуряющий зной сменяют тропические ливни. Но в среду, по прогнозам, мокнуть горожанам не придется. Если и сгустятся тучи, то только поздно вечером.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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