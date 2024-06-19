В Москве стартовал один из крупнейших агропромышленных форумов страны

Сотни российских и зарубежных компаний представляют свою продукцию и лучшие практики

В Москве сегодня стартовал один из крупнейших агропромышленных форумов страны - международная выставка "MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2024".

Сотни российских и зарубежных компаний представляют свою продукцию и лучшие практики в области производства, обработки и хранения зерна, комбикормов, а также ветеринарии. Посетители могут познакомиться с передовыми технологиями в области сельского хозяйства, образцами спецтехники и оборудования.

Ежегодное мероприятие традиционно вызывает огромный интерес среди специалистов. В этом году работа выставки продлится два дня.

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