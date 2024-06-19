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Попавший под обстрел с журналистами НТВ военный скончался

09:23
  • среда
  • 19 июня 2024

Ему было 33 года

Военнослужащий, который сопровождал попавшую под обстрел в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, умер.

Как сообщил "Луганский информационный центр", Антон Микужис скончался от полученных ран в больнице. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти офицера не удалось.

Антону Микужису было 33 года. Ранее он служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР. У Микужиса осталась семья.

13 июня ВСУ обстреляли Горловку, в это время там работала съемочная группа НТВ. Оператор Валерий Кожин умер, а корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки.

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