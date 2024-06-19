В ряде регионов провели 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах

Силовики расследуют хищение средств через госучреждение

В ряде российских регионов силовики провели коло 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". Работали сотрудники ФСБ и МВД. Оперативные мероприятия они проводили в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях.

Следователи подозревают, что через госучреждение, которое занималось реорганизацией и ликвидацией нерентабельных шахт, похищались средства. Чиновникам вменяют мошенничество в особо крупном размере. Заявитель – Минэнерго. В ведомстве выяснили, что все контракты последние десять лет получали всего четыре фирмы.

Отмечается, что деньги (а это порядка семи миллиардов рублей) были перечислены, но никто не проконтролировал проведение работ. В итоге сооружения не были снесены, на берегах водоемов остался мусор. Вода из шахт с вредными примесями попала в реки.

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