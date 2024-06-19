Володин предложил запретить усыновление детей в страны, где возможна смена пола

Спикер Госдумы считает, что сейчас российские сироты в опасности

В России необходимо принимать решение о введении запрета на усыновление детей гражданами тех государств, где официально разрешена смена пола. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на парламентской комиссии. Политик считает, что слишком вольные нравы западного общества могут привести к трагедии.

В России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Также как и пиар операций по смене пола. Поэтому те, кто сделал такую операцию за рубежом не должны получать право на опекунство или усыновление.

Володин напомнил, что 10 лет действует закон Димы Яковлева, который запрещает усыновление российских детей гражданами США. Однако в отношении других государств такие ограничения не введены.

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