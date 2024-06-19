Антон Шкаплеров: России нужны суперкампусы для учреждений СПО

Это поднимет образование в стране на новый уровень

Формирование на территории России суперкампусов на уровне средних специальных учебных заведений позволит поднять образование в стране на новый уровень. Такое мнение высказал летчик-космонавт Антон Шкаплеров. Кроме того, это обеспечит промышленность высококвалифицированными кадрами.

Шкаплеров напомнил, что по нацпроекту "Наука и университеты" до 2030 года в России будут построены 25 университетских кампусов общей площадью 2,3 млн кв. м.

Накануне Владимир Путин во время визита в Якутию одобрил инициативу создания суперкампуса для специальных профессиональных образовательных учреждений.

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