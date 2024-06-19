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"Лето в Москве": какие мероприятия пройдут на столичных набережных

11:51
  • среда
  • 19 июня 2024

Гостей ждет насыщенная программа

В столице продолжается фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Так, завтра на ВДНХ пройдет мастер-класс "Песочный город" и мастер-класс по раскрашиванию панам "Лето в шляпе". Также актеры московских театров прочитают детские стихи, написанные классиками русской литературы. На Краснопресненской набережной в воскресенье пройдет флешмоб "Вместе веселей" - посетители смогут разучить несложный танец. Потанцевать в этот день можно будет и в Зеленограде.

Подробная программа фестиваля на ближайшие дни — на сайте mos.ru.

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