Основной задачей станет патрулирование пешеходных и общественных зон

В России может появиться "электросамокатная полиция". С такой идеей выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Он уже направил обращение главе МВД, пишет РИА Новости.

По замыслу депутата, это подразделение полиции займется контролем за соблюдением водителями электросамокатов правил дорожного движения. Основной задачей станет патрулирование пешеходных и общественных зон.

"Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна, опасное вождение, в том числе вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов на тротуарах и в общественных местах, и штрафовать нарушителей", — говорится в письме Даванкова.

Вопрос о регулировании использования электросамокатов в России поднимается постоянно. Для водителей СИМ законами предусмотрена различная ответственность за нарушения, но контроля со стороны правоохранительных органов недостаточно. В ряде городов страны ввели серьезные ограничения или вовсе запретили использование электросамокатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"