Синоптики обещают рекордные ливни в четверг в Москве

Дождь стеной, град и шквалистый ветер

На Москву в четверг обрушится до 36 миллиметров осадков. Об этом сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что в Подмосковье возможно образование смерчей. Это связано с тем, что на центральную часть России идет активный холодный фронт.

В разгар дня начнутся сильные ливни. Выпадет до 47 процентов месячной нормы осадков. Может быть побит рекорд дня по этому показателю. Он держится с 2015 года. Синоптик отмечает, что только с 9 до 15 часов на столицу обрушится 33,6 миллиметра. Это эквивалентно выпадению нескольких сотен миллионов кубометров влаги. А значит приведет к значительным подтоплениям.

Дождь будет идти стеной. Но помимо этого возможен град и шквалистый ветер. Порывы могут достигать до 22 метров в секунду. А значит возможно падение деревьев и повреждения крыш. В ночь на пятницу ненастье покинет столицу.

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