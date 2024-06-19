Задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении ботулотоксином

Это повар компании-производителя фасоли

В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей ботулотоксином. Как сообщили в Следственном комитете, это повар компании производителя фасоли Карим Норматов.

Как установило следствие, повар с нарушением норм готовил фасоль, а затем расфасовывал продукт в вакуумную упаковку для хранения и перевозки на склад компании "Кухня на районе". Делал он это по указанию руководителя фирмы-производителя "Савон-К" Владимира Шина, который был задержан накануне. Кроме него, также следственные действия ведутся в отношении гендиректора "Кухни на районе" Анатолия Лозина и руководителя отдела качества компании Елены Машковой.

В СК уточнили, что намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"