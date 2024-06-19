ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении ботулотоксином

11:55
  • среда
  • 19 июня 2024

Это повар компании-производителя фасоли

В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей ботулотоксином. Как сообщили в Следственном комитете, это повар компании производителя фасоли Карим Норматов.

Как установило следствие, повар с нарушением норм готовил фасоль, а затем расфасовывал продукт в вакуумную упаковку для хранения и перевозки на склад компании "Кухня на районе". Делал он это по указанию руководителя фирмы-производителя "Савон-К" Владимира Шина, который был задержан накануне. Кроме него, также следственные действия ведутся в отношении гендиректора "Кухни на районе" Анатолия Лозина и руководителя отдела качества компании Елены Машковой.

В СК уточнили, что намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники СКР проводят обыск
Сотрудники СКР проводят обыск
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
Лобио
Лобио
Сотрудники СКР проводят обыск
Сотрудники СКР проводят обыск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.