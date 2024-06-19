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Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus

11:40
  • среда
  • 19 июня 2024

Первый лидер КНДР получил в качестве подарка в феврале

Владимир Путин в ходе визита в Северную Корею подарил Ким Чен Ыну новый Aurus. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Кроме того, российский лидер преподнес своему коллеге адмиральский кортик и чайный сервиз. 

Ким Чен Ын в ответ вручил Путину "несколько вариантов изображений" президента, в том числе бюсты.

Это уже второй подаренный Путиным Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Первый российский президент вручил лидеру КНДР в феврале.

Впервые Ким Чен Ын увидел Aurus в сентябре 2023 года во время визита на Дальний Восток. Владимир Путин лично показал лидеру КНДР машину. Она ему настолько понравилась, что было принято решение преподнести автомобиль в качестве подарка, объяснили позже в Кремле.

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
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