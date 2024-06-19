Путин: Россия и КНДР договорились о взаимопомощи в случае агрессии

Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР

Владимир Путин раскрыл детали подписанного между Россией и КНДР договора. По словам президента, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Заявление главы государств прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Ким Чены Ыном.

Кроме того, Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанным договором, отметил Путин.

Президент также обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках высокоточных систем вооружений и самолетов для ударов по России. По словам Путина, это является грубым нарушением взятых на себя ограничений в рамках международных обязательств.

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