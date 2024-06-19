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Белый дом раскрыл место размещения F-16 на Украине

13:15
  • среда
  • 19 июня 2024

Самолеты не будут базироваться в третьих странах

Истребители F-16, которые получит Киев, будут размещены на Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS.
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

Он отметил, что этот момент прописан в двустороннем договоре, который недавно подписали Джо Байден и Владимир Зеленский.

Напомним, ранее американцы разрешили союзникам отправить на Украину самолеты F-16. А в Соединенных Штатах украинские пилоты и инженеры проходят соответствующую подготовку. 12 специалистов сейчас живут и обучаются в Аризоне.

Сами летательные аппараты будут поставлять вначале Нидерланды и Бельгия. Голландцы собираются поставить первые F-16 Киеву уже в этом году.

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