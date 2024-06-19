Борщевик Сосновского: что это и как с ним борются

За последние годы это растение стало одним из самых опасных и распространенных сорняков

Хуже саранчи оно уничтожает все на своем пути. Растение, которое издалека можно спутать с зарослями лопуха. Но подходить ближе и разглядывать его не стоит - это может плохо закончиться.

Борщевик Сосновского может вырасти до пяти метров в высоту и произвести до 20 тысяч семян, которые моментально распространяются ветром. Широкие листья затеняют окружающие растения, не давая им шанса на выживание. И всего за три года он может уничтожить всю окружающую экосистему.

Бороться с борщевиком можно по-разному. Кто-то выкапывает или косит, кто-то обрабатывает почву химией. Но в любом случае при работе с ним соблюдаются меры предосторожности.

"Нужны перчатки, лучше очень плотные. Нужна закрытая одежда, чтобы не были открытыми запястья, нужна закрытая обувь, чтобы не было открытой кожи на лодыжках, потому что это те самые места, где могут возникать ожоги", - рассказала Полина Федорова, координатор субботников волонтерского движения.

Для борьбы с борщевиком уже появились волонтерские группы. Они сами выбирают проблемное место и собирают знакомых на субботники. А вот владельцам частных участков справляться с зеленым вредителем приходится самостоятельно.

Уже несколько лет Илья Овчинников пытается очистить дачный участок. Но все его усилия сводятся на нет. Сосед свою территорию забросил, и там борщевик неумолимо разрастается. Чтобы таких безответственных собственников было меньше, ситуацию контролируют представители администраций.

"Мы выезжаем, наш инспектор смотрит земельные участки. Если он выявляет, фиксирует это актом. Также к нам поступают обращения граждан", - сообщил Виталий Дудыкин, начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Рузского городского округа.

Владельцу земли сначала отправляют предостережение и дают месяц на исправление ситуации. Если владелец не реагирует, то могут и выписать штраф: до 50 тысяч рублей физическим лицам и до 700 тысяч юридическим.

Сейчас больше всего от борщевика Сосновского страдают подмосковные города Талдом и Клин. Остановить массовое распространение помогут только серьезные меры.

"В рамках борьбы с борщевиком в Подмосковье вдоль региональных дорог планируется обработать порядка 2 тысяч гектаров. Обработка производится гербицидами, которые воздействуют на борщевик как на листву со стороны, сверху и через почву. Причем гербициды безопасны для окружающей среды и не попадают в грунтовые воды", - объяснил Андрей Сизьмин, начальник РУАД №3 ГБУ МО "Мосавтодор".

Химическая обработка останавливает рост борщевика, и за несколько месяцев растение полностью погибает. Только в земле все еще могут находиться непроросшие семена, поэтому все манипуляции придется проделать несколько раз, а возможно, даже комбинировать два или три способа.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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