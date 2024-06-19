ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подмосковный строитель закрасил мешавшую ему двойную сплошную

15:08
  • среда
  • 19 июня 2024

Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя

Мешает дорожная разметка - переделай ее. Именно по такому принципу действовал строитель в подмосковном поселке Дрожжино, закрасив двойную сплошную рядом с стройплощадкой.

Полосы, видимо, усложняли заезд на объект. Чтобы не приходилось наворачивать лишние круги, местный специалист решил пойти на крайние меры. Взяв обычный валик и серую краску, он своей собственной рукой скорректировал движение на Южной улице. За несколько минут сплошная линия стала прерывистой.

Но "живопись" просуществовала недолго. Дорожные службы вернули разметку в первоначальное состояние. А вот автору все же придётся ответить за свой поступок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины. Его действиям будет дана правовая оценка. Нарушителю грозит административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Двойная сплошная
Двойная сплошная
Двойная сплошная
Двойная сплошная
Двойная сплошная
Двойная сплошная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.