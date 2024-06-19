Подмосковный строитель закрасил мешавшую ему двойную сплошную

Сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя

Мешает дорожная разметка - переделай ее. Именно по такому принципу действовал строитель в подмосковном поселке Дрожжино, закрасив двойную сплошную рядом с стройплощадкой.

Полосы, видимо, усложняли заезд на объект. Чтобы не приходилось наворачивать лишние круги, местный специалист решил пойти на крайние меры. Взяв обычный валик и серую краску, он своей собственной рукой скорректировал движение на Южной улице. За несколько минут сплошная линия стала прерывистой.

Но "живопись" просуществовала недолго. Дорожные службы вернули разметку в первоначальное состояние. А вот автору все же придётся ответить за свой поступок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины. Его действиям будет дана правовая оценка. Нарушителю грозит административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

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