Dolce vita столетней давности: открылась выставка "Журнал красивой жизни"

Увидеть ее можно в Музее русского импрессиониста

Первый отечественный глянец во многом напоминает современные журналы и соцсети. Светская жизнь, туризм, красивые портреты, вместо модных обзоров - эскизы театральных костюмов Александра Бенуа и Льва Бакста. А вот и румтуры - интерьеры усадеб начала 20 века. Художники снимали на лето старинные поместья и делали подобные этюды. Моделью Александра Моравова стала его жена.

"В этом интерьере ему удалось передать настроение летнего утра и влюбленности в свою супругу. Думаю, посетителям будет интересно рассматривать, что находится на этом туалетном столике, увидеть, каков был ритуал красоты в начале 20 века", - отметила Ольга Юркина, куратор выставки "Журнал красивой жизни".

Идеал красоты того времени - целая галерея портретов великосветских дам Санкт-Петербурга. На страницы журнала попадали представители самого высшего общества - политики и спортсмены, предприниматели и аристократы. Известный портретист Виктор Штембер изобразил баронессу Дарью Гревениц - правнучку Николая I и праправнучку Жозефины Богарне.

"Безусловно, этот портрет стилизован под работы английского художника Томаса Гейнсборо, у него можно найти похожие произведения, и здесь интересная деталь - домашний любимец Дарьи Евгеньевны. Шпиц с желтыми бантиками", - добавила Юркина.

Некоторые современники иронично относились к его поверхностному содержанию - однако здесь появлялись и серьезные статьи об истории русской усадьбы, мемуары, особую роль занимало искусство. В "Столице и усадьбе" размещали респродукции картин, печатали обзоры вернисажей и рецензии на художественные выставки.

"Мир искусства", "Золотое руно", журнал "Аполлон" - они все, конечно, были гораздо интеллектуальнее, чем "Столица и усадьба", но "Столица и усадьба" дарит исследователю прекрасные рассказы о том, как же жила российская аристократия перед самой революцией", - объяснила Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

На выставке можно увидеть произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала - работы Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского. Богато иллюстрированный, он печатался в большом формате на роскошной мелованной бумаге.

Журнал распространялся по подписке, какое-то время на него была подписана сама императорская семья. Также издание было в свободной продаже. Для сравнения - "Огонек" стоил 5 копеек, а "Столица и усадьба" - 85. Но просуществовал первый российский глянец недолго - меньше пяти лет. С началом революции и гражданской войны о красивой жизни пришлось забыть.

Красивую жизнь наших дней сквозь призму современного искусства можно увидеть в отдельном зале. Эти произведения собирали у частных коллекционеров и в галереях. Кто-то из современных художников иронизирует, а кто-то - вполне серьезен. Пожалуй, главное отличие dolce vita 21 века в том, что ее атрибуты может себе позволить каждый. Или создать видимость в красивой ленте соцсетей.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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