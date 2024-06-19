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Dolce vita столетней давности: открылась выставка "Журнал красивой жизни"

15:07
  • среда
  • 19 июня 2024

Увидеть ее можно в Музее русского импрессиониста

Первый отечественный глянец во многом напоминает современные журналы и соцсети. Светская жизнь, туризм, красивые портреты, вместо модных обзоров - эскизы театральных костюмов Александра Бенуа и Льва Бакста. А вот и румтуры - интерьеры усадеб начала 20 века. Художники снимали на лето старинные поместья и делали подобные этюды. Моделью Александра Моравова стала его жена.

"В этом интерьере ему удалось передать настроение летнего утра и влюбленности в свою супругу. Думаю, посетителям будет интересно рассматривать, что находится на этом туалетном столике, увидеть, каков был ритуал красоты в начале 20 века", - отметила Ольга Юркина, куратор выставки "Журнал красивой жизни".

Идеал красоты того времени - целая галерея портретов великосветских дам Санкт-Петербурга. На страницы журнала попадали представители самого высшего общества - политики и спортсмены, предприниматели и аристократы. Известный портретист Виктор Штембер изобразил баронессу Дарью Гревениц - правнучку Николая I и праправнучку Жозефины Богарне.

"Безусловно, этот портрет стилизован под работы английского художника Томаса Гейнсборо, у него можно найти похожие произведения, и здесь интересная деталь - домашний любимец Дарьи Евгеньевны. Шпиц с желтыми бантиками", - добавила Юркина.

Некоторые современники иронично относились к его поверхностному содержанию - однако здесь появлялись и серьезные статьи об истории русской усадьбы, мемуары, особую роль занимало искусство. В "Столице и усадьбе" размещали респродукции картин, печатали обзоры вернисажей и рецензии на художественные выставки.

"Мир искусства", "Золотое руно", журнал "Аполлон" - они все, конечно, были гораздо интеллектуальнее, чем "Столица и усадьба", но "Столица и усадьба" дарит исследователю прекрасные рассказы о том, как же жила российская аристократия перед самой революцией", - объяснила Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

На выставке можно увидеть произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала - работы Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского. Богато иллюстрированный, он печатался в большом формате на роскошной мелованной бумаге.

Журнал распространялся по подписке, какое-то время на него была подписана сама императорская семья. Также издание было в свободной продаже. Для сравнения - "Огонек" стоил 5 копеек, а "Столица и усадьба" - 85. Но просуществовал первый российский глянец недолго - меньше пяти лет. С началом революции и гражданской войны о красивой жизни пришлось забыть.

Красивую жизнь наших дней сквозь призму современного искусства можно увидеть в отдельном зале. Эти произведения собирали у частных коллекционеров и в галереях. Кто-то из современных художников иронизирует, а кто-то - вполне серьезен. Пожалуй, главное отличие dolce vita 21 века в том, что ее атрибуты может себе позволить каждый. Или создать видимость в красивой ленте соцсетей. 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Монтаж выставки "Журнал красивой жизни"
Монтаж выставки "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
Выставка "Журнал красивой жизни"
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