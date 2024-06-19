На востоке Москвы появилась петровская дубрава

Молодые деревья были выращены из желудей легендарного дерева, которому больше трех веков

Петровская дубрава появилась на востоке Москвы: шесть саженцев дуба, высаженного Петров Великим в Летнем Саду Санкт-Петербурга, нашли свое место в районе Преображенское.

Молодые деревья были выращены из желудей легендарного дерева, которому больше трех веков. Саженцы привезли в специальных контейнерах и в торжественной обстановке поместили в заранее подготовленные лунки. То, что черенки превратятся в могучие дубы, нет никаких сомнений. Ведь их предок - истинный долгожитель. а и район располагает

"Как известно, свое детство Петр Первый провел именно в этих местах, здесь находится дворец Алексея Михайловича, его отца, они очень любили эту вотчину, и до сих пор многие улицы в нашем районе носят имя, связанное с Петром. Это имена его сподвижников: улица Бухвостова, улица Буженинова, улица Девятая Рота, Потешная улица", - рассказала муниципальный депутат Светлана Кобзарь.

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