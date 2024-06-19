Состоялась церемония выпуска генералов и офицеров из академии Генштаба

В скором времени они отправятся в зону СВО, где примут командование подразделениями и объединениями
В Москве прошла церемония выпуска генералов и офицеров, прошедших обучение в военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.
В скором времени они отправятся в зону СВО, где примут командование подразделениями и объединениями. Будущие командиры получили актуальный опыт и знания, приобретенные нашей армией в ходе спецоперации.
Лучшим выпускникам вручили государственные награды и медали. Кроме того, дипломы об окончании обучения и знаки отличия вручили слушателям академии из дружественных стран СНГ, Азии и Африки.
Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"