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Состоялась церемония выпуска генералов и офицеров из академии Генштаба

14:53
  • среда
  • 19 июня 2024

В скором времени они отправятся в зону СВО, где примут командование подразделениями и объединениями

В Москве прошла церемония выпуска генералов и офицеров, прошедших обучение в военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

В скором времени они отправятся в зону СВО, где примут командование подразделениями и объединениями. Будущие командиры получили актуальный опыт и знания, приобретенные нашей армией в ходе спецоперации.

Лучшим выпускникам вручили государственные награды и медали. Кроме того, дипломы об окончании обучения и знаки отличия вручили слушателям академии из дружественных стран СНГ, Азии и Африки. 

 

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Церемония выпуска генералов и офицеров из академии Генштаба
Церемония выпуска генералов и офицеров из академии Генштаба
Церемония выпуска генералов и офицеров из академии Генштаба
Церемония выпуска генералов и офицеров из академии Генштаба
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