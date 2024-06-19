"Белую книгу цифровой экономики" представили в столице

Это исследование, посвященное анализу развития информационной инфраструктуры страны

Достижения России в сфере IT, разработке искусственного интеллекта, вызовы и тренды на рынке high-tech: в Москве представили так называемую "Белую книгу цифровой экономики".

Это ежегодное комплексное исследование, посвященное анализу развития информационной инфраструктуры страны. Его проводят при поддержке правительства в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Полученные данные помогут министрам и директорам компаний принимать эффективные управленческие решения.

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