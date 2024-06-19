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Путин сел за руль Aurus и прокатил Ким Чен Ына

13:59
  • среда
  • 19 июня 2024

"ТВ Центр" публикует видео совместной поездки двух лидеров

Владимир Путин и Ким Чен Ын прокатились по улицам Пхеньяна на автомобиле Aurus.

При этом за рулем сидел сам российский президент. Лидер КНДР разместился на переднем пассажирском сиденье. Судя по опубликованной видеозаписи, компанию им также составил переводчик. Находился ли кто-то еще в салоне машины - неизвестно.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus. Это уже второй автомобиль российского бренда в парке северокорейского лидера.

Видео поездки Путина и Ким Чен Ына публикует "ТВ Центр".

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Владимир Путин садится за руль автомобиля Aurus
Владимир Путин садится за руль автомобиля Aurus
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