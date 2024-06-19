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Захарова напомнила про "арсенал контрмер" в ответ на решение G7 по российским активам

14:48
  • среда
  • 19 июня 2024

Украине хотят передать 50 миллиардов долларов

У России есть целый арсенал контрмер, чтобы ответить на решение стран Большой семерки по российским активам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
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Дипломат подчеркнула, что ответ Москвы может быть распространен на западное имущество и средства, которые находятся в российской юрисдикции. Захарова добавила, что это будет реализовано в случае если решение G7 начнут претворять в жизнь.

Напомним, на саммите "Большой семерки" было принято решение выделить Украине 50 миллиардов долларов. Деньги должны были направить за счет доходов от замороженных активов России.

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