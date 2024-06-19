Кульминацией визита Путина в КНДР стало подписание договора о стратегическом партнерстве

Документ предусматривает, помимо прочего, оказание взаимной помощи в случае внешней агрессии

На часах - три часа ночи. В аэропорту Пхеньяна - военный почетный караул и девушки в национальных корейских костюмах. От самолета до терминала расстелена ковровая дорожка. У трапа Владимира Путина встречает председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Приветствие двух лидеров максимально теплое: не формальное рукопожатие, а крепкие объятия. Короткую беседу не может заглушить даже звук работающих турбин. Настроение у обоих лидеров хорошее - Ким чен Ын даже успевает пошутить. Дружелюбная атмосфера сохраняется и возле машин сопровождения. Каждый настаивает, чтобы другой сел в лимузин Aurus первым.

Утром делегации отправляются на переговоры. В кортеже российского президента 20 черных авто и аурус с московскими номерами. На улицах Пхеньяна - настоящий ажиотаж. По всему пути следования гостей из России - развешены триколоры и портреты Владимира Путина. Толпа ликует. Ким Чен Ын ждет российского лидера на площади. Церемония официальной встречи настолько масштабная, что расписана буквально по минутам. Но лидеры двух стран все равно находят время для короткой беседы, как бы подчеркивая - этот визит больше дружеский, нежели государственный.

Далее по протоколу - представление делегаций. В Пхеньян прибыл действительно внушительный десант: министр иностранных дел Сергей Лавров, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Звучит гимн Российской Федерации. Следом - Корейской Народно-Демократической Республики. Перед главами государств парадом проходит почетный караул. Небо раскрашено в цвета российского флага. Лидеры обоих государств садятся в машину с открытым верхом и направляются в резиденцию Ким Чен Ына. Россию и Северную Корею связывает многолетняя дружба и добрососедство.

Владимир Путин: Российско-корейская дружба была выкована в условиях серьезных испытаний. Мы высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении. Имею в виду нашу борьбу с навязыванием на протяжении десятилетий гегемонистской политики империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации.

Взаимодействие Москвы и Пхеньяна основано на равноправии и взаимном уважении, подчеркивает Путин. Двух лидеров во время переговоров разделяет триколор из живых роз. Ким Чен Ын заявил о намерении Северной Кореи и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с Россией - тем более на фоне усложняющейся мировой обстановки. Заверил он и в полной поддержке международной политики Москвы.

Ким Чен Ын: Визит Владимира Путина в Пхеньян подтверждает крепость российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. Приезд президента России в КДНР - это по праву великое историческое событие. Правительство оценивает важную миссию России и ее роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность правительству России и ее народу в выполнении специальной военной операции на Украине.

Общение в формате тет-а-тет продолжалось около двух часов. Итог переговоров - новый документ, который заложит фундамент в основу российско-корейских отношений на долгие годы. Москва и Пхеньян подписали государственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. О его значении Владимир Путин рассказал на совместной пресс-конференции.

Путин: Это по-настоящему прорывной документ, отражающий стремление двух стран не останавливаться на достигнутом, а поднять наши отношения на новый и качественный уровень. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявления США и других натовских стран о поставках F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Собственно, это не только заявление, это уже и происходит. Все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Россия не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом.

Новый договор председатель КНДР называет "самым мощным". Ким Чен Ын уверен: его заключение было бы немыслимым в отрыве от дальновидности Владимира Путина

Ким Чен Ын: "Этот договор между двумя странами представляет собой не что иное, как документ весьма конструктивного и перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера. Призванный защитить и отстаивать основные интересы народов двух стран. И не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира, свободного от гегемонии и насилия.

Особенно Владимир Путин отметил объективную и сбалансированную позицию Пхеньяна по тематике украинского урегулирования и подчеркнул: подобная четко выстроенная линия корейского руководства говорит об истинно независимом суверенном курсе страны.

Путин: Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Эти нелегитимные действия лишь расшатывают мировую политическую и экономическую систему. Несмотря на внешнее давление, наши страны успешно развиваются на суверенной и независимой основе. Также продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах. В этом контексте отмечу, что инспирированные США и их союзниками бессрочные ограничительный режим Совета безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен. Раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы - в том числе и в регионе северо-восточной Азии.

Ким Чен Ын обращается к российскому лидеру не иначе как "самый дорогой друг корейского народа". В ходе визита стороны обменялись подарками. От Владимира Путина корейскому коллеге - новый автомобиль Aurus, уже второй по счету. Ким Чен Ын вручил президенту несколько художественных произведений с его изображением.

Программа российского лидера - плотная. После переговоров - прогулка по резиденции "Кымсусан". Туда Владимир Путин приехал за рулем, Ким Чем Ын - рядом на пассажирском кресле. Возложение цветов к монументу освобождения Кореи. Дальше - посещение спортивного комплекса "Чеюкквон" - там в честь Владимира Путина организован концерт.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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