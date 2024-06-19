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Число госпитализированных с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 16

15:26
  • среда
  • 19 июня 2024

Шесть человек подключены к ИВЛ

Число госпитализированных с подозрением на ботулизм в Нижегородской области возросло до 16 человек.

Среди пострадавших – 15 взрослых и один ребенок, сообщили в региональном Минздраве. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Ранее сообщалось о 14 отравившихся.

"В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шесть пациентов", - уточнили в ведомстве (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат".

С 14 июня с признаками ботулизма в больницы, помимо нижегородцев, обратились 121 москвич, 20 жителей Подмосковья и 14 жителей Казани. Все они ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".

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