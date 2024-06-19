Ректора Воронежского госуниверситета задержали за дачу взятки

Он хотел помочь супруге защитить докторскую диссертацию

Ректор Воронежского госуниверситета арестован на два месяца. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города.

Отмечается, что Дмитрий Ендовицкий хотел помочь своей супруге защитить диссертацию. Женщина претендовала на степень доктора экономических наук. Чтобы облегчить ей защиту, ректор передал председателю диссертационного совета 600 тысяч рублей. Делал он это через посредника – завкафедрой своего вуза.

В Университете заявили, что учебное заведение функционирует в прежнем режиме. Исполняет обязанности ректора первый проректор Елена Чупандина.

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