ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ректора Воронежского госуниверситета задержали за дачу взятки

15:54
  • среда
  • 19 июня 2024

Он хотел помочь супруге защитить докторскую диссертацию

Ректор Воронежского госуниверситета арестован на два месяца. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города.

Три чиновника попались на взятках в Подмосковье
Главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни поймали на взятках

Отмечается, что Дмитрий Ендовицкий хотел помочь своей супруге защитить диссертацию. Женщина претендовала на степень доктора экономических наук. Чтобы облегчить ей защиту, ректор передал председателю диссертационного совета 600 тысяч рублей. Делал он это через посредника – завкафедрой своего вуза.

В Университете заявили, что учебное заведение функционирует в прежнем режиме. Исполняет обязанности ректора первый проректор Елена Чупандина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.