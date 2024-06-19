Росфинмониторинг дополнил список террористов и экстремистов

Это идеологи русофобии

Росфинмониторинг внес "Грузинский национальный легион" в перечень террористов и экстремистов.

В этот же список попала Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом – прим. ред.). Телеведущая объявлена в федеральный розыск, в России на нее возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. В апреле Лазарева публично поддержала атаки украинских беспилотников по российским городам.

14 июня Южный окружной военный суд признал "Грузинский национальный легион" террористической организацией. Организация была создана под патронажем украинской разведки. Члены формирования участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии, а также причастны к организации терактов в России, уточнили в ФСБ.

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