Белый дом будет продолжать предоставлять Киеву летальную помощь, финансируемую Европой

Джо Байден своим неадекватным поведением позорит США на международной арене - с такой резкой критикой обрушился на соперника по президентской гонке Дональд Трамп. По его словам, хозяин Белого дома не отдаёт себе отчёт в происходящем. А чтобы Байден смог принять участие в предстоящих дебатах, его, скорее всего, накачают какими-то веществами. Впрочем, команда действующего главы государства оптимизма не теряет и пытается привлечь на свою сторону уже хоть кого-нибудь.

С наигранной радостью вице-президент США Камала Харис встречала в своём кабинете открытых представителей ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории России). В России это движение запрещено, но на Западе мода на толерантность давно вышла за грани разумного. Настолько, что людей за активную пропаганду сексуальных отклонений приглашают в Белый дом.

Телеканал NBC утверждает, что Трампа сторонники однополых отношений не поддерживают и на будущих выборах проголосуют за Байдена. Поэтому демократы из Белого дома сейчас так активно заигрывает с нетрадиционными избирателями.

The Washington Post пишет, что у союзников в Европе есть все основания опасаться возвращения в должность президента США Дональда Трампа: "Западный альянс не переживет ещё одного срока Трампа. Победа Трампа на выборах в ноябре приведёт к прекращению американской поддержки Украины, без которой Киеву, скорее всего, придётся согласиться на прекращение военных действий на условиях России".

Впрочем, подобные статьи, где читателей пугают тем, что Трамп откажется от Украины, всего лишь ещё одна предвыборная уловка демократов. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен написал статью, которая называется "Возвращение мира силой". В ней более правдоподобно описана возможная политика Трампа, если он займет Белый дом:

"Подход Трампа будет заключаться в том, чтобы продолжать предоставлять Украине летальную помощь, финансируемую европейскими странами, при этом оставляя дверь открытой для дипломатии с Россией — и выводя Москву из равновесия определённой степенью непредсказуемости. Если Европа хочет показать, что она серьезно настроена защищать Украину, она должна немедленно принять страну в Европейский союз".

То есть основное финансовое бремя по содержанию Украины, по мнению автора, Трамп возложит на Европу. Кроме того, возможна переброска дополнительных наземных и воздушных сил НАТО в Польшу ради обороны границ альянса. Российские пранкеры "Вован и Лексус" под видом Порошенко позвонили бывшему президенту Польши Брониславу Комаровскому. Он рассказал, что Варшава поставляет слишком много оружия Киеву и теперь сама осталась практически беззащитной.

Один из лидеров "Национального объединения" - партии, победившей во Франции на выборах в Европарламент, выступил против передачи Украине дальнобойного оружия. 28-летний Жордан Барделла - протеже Марин Ле Пен. Ему прочат пост будущего премьера Франции. Политик сегодня раскритиковал Макрона. В том числе его угрозы отправить военных на Украину.

"Есть красные линии, которые президент республики пересёк. Я выступаю против отправки войск и французских солдат на Украину. Большинство французов против отправки войск. Я против того, чтобы Франция была напрямую втянута в конфликт с ядерной державой. Я не планирую отправлять ракеты большой дальности или другое оружие, которое позволит Украине нанести удар по территории России", - заявил Жордан Барделла.

При этом даже правые силы в Европе заявляют, что Украина должна быть способна удерживать фронт. То есть, по сути, воевать, пока может. Националисты в Киеве активно начали призывать к понижению возраста мобилизации - теперь до 21 года.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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